Panorama Video geht viral - Papst zieht Hand zurück, als Gläubige seinen Ring küssen wollen Ein Video von Papst Franziskus irritiert Kritiker und Anhänger: Darin zieht der Papst wiederholt seine Hand zurück, als Gläubige seinen Ring zu küssen versuchen. Ein Bruch mit kirchlichen Traditionen? Oder eine konditionelle Frage? Urteilen Sie selbst.

Besuch im Heiligen Haus in Loreto: Papst Franziskus betet am Montag während einer Messe in der Basilika vom Heiligen Haus. Dort kam es zu der Szene, die wirkt, als habe er Gläubigen den Ringkuss verweigert. Quelle: dpa