Einer von zwei Riesenpandas kommt am Flughafen in Helsinki-Vantaa (Finnland) an und wird zum Zoo in Ähtäri gebracht.

Zum 100. Geburtstag

Pandas als Geschenk für Finnland

Weiß und ziemlich kalt: So haben zwei chinesische Riesenpandas die ersten Minuten in ihrer neuen Heimat Finnland erlebt. Bei der Ankunft auf dem Flughafen Helsinki beobachteten sie am Donnerstag mit großen Augen neugierig das Schneetreiben.