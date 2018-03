Bekleidete sollen sich unter die Nackedeis­ nicht mischen.

© Foto

Palais de Tokyo in Paris

Nackt ins Museum

Das Palais de Tokyo in Paris will neue Wege gehen und bietet im Mai einen Vormittag für Nudisten an – die Plätze waren im Nu vergeben. Besonders viele junge Frauen haben sich angemeldet für die in Frankreich bislang einmalige Aktion.