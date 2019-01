Australien

Es ist eine herzzerreißende, aber auch eine schöne Geschichte: In Australien ist ein Ehepaar, das mehr als 70 Jahre verheiratet war, innerhalb weniger Minuten Hand in Hand gestorben, wie die „ Daily Mail“ berichtet. Erzählt wird die Geschichte von der Tochter des Paares, der Journalistin Amanda Platell.

„Meine Mutter atmete unregelmäßig, mein Vater war unruhig. Zehn Minuten später kehrte die Krankenschwester zurück, um nach ihnen zu sehen. In diesen wenigen Minuten waren sie beide gestorben. Friedlich. Zusammen. Wie sie es gewollt hätten“, schreibt Platell. Wer zuerst gestorben sei, sei nicht feststellbar gewesen.

Ehepaar lebte bis zum Tod zusammen – am Ende im Heim

Das Ehepaar hatte demzufolge zuletzt gemeinsam in einem Heim gewohnt. Der Frau war bereits vor drei Jahren vorhergesagt worden, dass sie wegen ihrer Alzheimer-Erkrankung nicht mehr lange leben werde. Doch sie hielt durch. Erst kam sie in das Heim, später dann auch ihr Mann. „Natürlich hat er die Selbstständigkeit vermisst“, schreibt Platell, „aber sein Zuhause war dort, wo Mama war“.

So sind die beiden den Weg bis zum Ende gegangen. Und obwohl Platell beide Elternteile so auf einen Schlag verloren hat, findet sie nur positive Worte: „An Liebe mangelte es uns nie“, denkt sie liebevoll an ihre Eltern zurück.

Von RND/hsc