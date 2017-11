Paar soll Übergriff an Silvester erfunden haben

Anklage erhoben

Sie haben behauptet, in der vergangenen Silvesternacht von Flüchtlingen belästigt worden zu sein – doch ein Paar aus Frankfurt hat die Übergriffe wohl nur erfunden. Die falschen Anschuldigen haben nun ein juristischen Nachspiel.

Frankfurt. Der Jahreswechsel 2015 hat traurige Berühmtheit erlangt: Auf der Kölner Domplatte und in anderen deutschen Städten wurden Hunderte Frauen Opfer sexueller Übergriffe. Und auch am vergangenen Silvesterabend soll es zu Belästigungen gekommen sein – in Frankfurt etwa beschuldigte ein Paar Flüchtlinge, sie in der Innenstadt bedrängt zu haben.

Doch die Übergriffe könnten erfunden sein – und die Vorwürfe haben ein juristisches Nachspiel: Die Staatsanwaltschaft hat nach eigenen Angaben Anklage gegen die angeblich belästigte Frau sowie einen Wirt erhoben. Es habe sich herausgestellt, dass die 29-Jährige in der Silvesternacht gar nicht in Frankfurt gewesen sei, begründete die Behörde den Schritt. Die Frau habe mit dem 49 Jahren alten Gastwirt nur vorgetäuscht, in der Innenstadt von mehreren Flüchtlingen belästigt worden zu sein.

Die Staatsanwaltschaft hatte zunächst mit Hochdruck nach den unbekannten Tätern aus der Silvesternacht gesucht. Im Februar erhärtete sich jedoch der Verdacht, dass die Geschichte nur erfunden sein könnte. Die Staatsanwaltschaft leitete daraufhin ein Ermittlungsverfahren wegen Vortäuschens einer Straftat ein.

