Opernball mit Überraschungen

Wien. Der letzte Walzer ist verklungen, der Gesprächsstoff bleibt. Beim 62. Wiener Opernball am Donnerstagabend war einiges los: Prominenz im Publikum, eine halbnackte Demonstrantin und ein zufriedener Hollywoodstar. Die prunkvolle Party endete mit dezenten oder derben politischen Signalen. Für Aufsehen sorgte eine Femen-Aktivistin. Mit schwarzem Rock und langen Handschuhen, aber vom Kinn bis zum Bauchnabel textilfrei enterte die 25-Jährige den Roten Teppich vor der Oper. Ihre Forderung: Der ukrainische Staatschef Petro Poroschenko solle verschwinden. Mehrere Polizisten griffen ein. Die Dame muss sich wegen Anstandsverletzung verantworten. Poroschenko gehörte zu den Polit-Promis, die auf dem diesjährigen Opernball auffallend präsent waren.

Eine Femen Aktivistin demonstrierte vor Staatsoper mit der Aufschrift „Poroshenko get the fuck out" gegen den Besuch des ukrainischen Staatspräsidenten Poroschenko. Quelle: dpa

Der 52-jährige Poroschenko war Gast von Österreichs Staatsoberhaupt Alexander Van der Bellen. Mit besonderem Interesse wurde auch das Balldebüt von Neu-Kanzler Sebastian Kurz verfolgt. Der hatte mit dem irischen Ministerpräsidenten Leo Varadkar nicht nur einen bekennenden Homosexuellen in seine Loge eingeladen, sondern auch einen Vertreter der neuen Polit-Generation. Kurz ist 31, Varadkar 39 Jahre alt. Susanne Thier, die Freundin von Sebastian Kurz, musste auf einen Tanz mit ihrem Lebensgefährten verzichten. „Ich bin kein großer Ballgeher und ich bin vor allem ein schlechter Tänzer“, meinte Kurz. Sein Wunsch: Der Ball mit seinem prächtigen Ambiente solle ein „tolle Visitenkarte“ für das Land sein.

In der Kanzlerloge saß auch – in einem Traumkleid in Rot – die Menschenrechtsaktivistin Waris Dirie. Sie warb erneut für eine bessere Bildung afrikanischer Frauen, damit sie sich gegen die brutale Tradition der Genitalverstümmelung besser wehren können. Außer Kurz kamen noch weitere Kabinettsmitglieder der neuen ÖVP-FPÖ-Regierung, Vizekanzler und FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache zog den Skiurlaub vor.