Bei dem Brückeneinsturz wurden offenbar mehrere Autos begraben.

© AP

Unglück in Miami

Offenbar Tote bei Einsturz von Fußgängerbrücke

Schweres Unglück in den USA: In Miami ist am Donnerstag offenbar eine Fußgängerbrücke eingestürzt. Dabei sollen mehrere Menschen getötet worden sein. Die Brücke war erst vor wenigen Tagen fertiggestellt worden.