Bad Mitterndorf

In Österreich hat ein Mann versucht, sein Pferd auf einer Bahnfahrt mitzunehmen. In den erste Zug ließ ihn das Bahnpersonal nicht einsteigen. Bei der nächsten Bahn hatte das Reiseduo schon mehr Erfolg. Das Pferd und sein Besitzer gelangten zumindest in den Wagen, wie mehrere Medien berichteten.

Losfahren wollte der Lokführer allerdings nicht, ehe der Vierbeiner nicht wieder ausgestiegen war. Die kuriose Aktion wurde gefilmt und das Video ins Internet gestellt. Am Ende wird dabei auf einen Pferdehof in der Steiermark hingewiesen.

Die Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) nahmen den Vorfall bei Twitter, wo die Bilder am Mittwoch auftauchten, zunächst mit viel Humor: „Nachahmung wird nicht emFOHLEN.“

Später machte die Eisenbahngesellschaft aber deutlich, dass der Transport von Pferden in den Zügen „selbstverständlich“ nicht gestattet sei. „Wir hoffen, dass dies eine einmalige Sache bleibt und keine Nachahmungstäter findet“, sagte ÖBB-Sprecherin Julianne Pamme der österreichischen Nachrichtenagentur APA.

Von RND/dpa