Hamburg

Ein Obdachloser ist im August 2018 in Hamburg so brutal zusammengeschlagen worden, dass er später aufgrund schwerer innerer Verletzungen starb. Jetzt hat die Staatsanwaltschaft ein Foto des Opfers Rene G. veröffentlicht und eine Belohnung ausgesetzt.

Laut einer Mitteilung der Polizei hielt sich der 35-jährige Rene G. am 28. August 2018 gegen Mittag zusammen mit anderen Obdachlosen in Ottensen vor dem Mercado-Center auf. „Nach dem Stand der bisherigen Ermittlungen ist davon auszugehen, dass er in der Folgezeit zwischen dem 28. und 30. August erheblich geschlagen und getreten wurde“, heißt es weiter. Am Vormittag des 30. August brach Rene G. schließlich in einem Park in St. Pauli zusammen. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht und starb dort am nächsten Tag aufgrund schwerer innerer Verletzungen.

Der verstorbene Obdachlose Rene G.. Quelle: Polizei Hamburg

Jetzt such die Polizei Zeugen, die eine Schlägerei beobachtet haben oder andere Angaben machen können. Für Hinweise, die zur Ermittlung eines Täters führen, hat die Staatsanwaltschaft Hamburg eine Belohnung in Höhe von 2000 Euro ausgesetzt.

Von RND/seb