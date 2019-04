Trump gibt per Twitter Ratschläge

Auch US-Präsident Donald Trump hat auf den großen Brand in der weltberühmten Kathedrale reagiert. Von Bord des Regierungsfliegers Air Force One - auf dem Weg zu einem Besuch im US-Bundesstaat Minnesota - schrieb Trump bei Twitter, es sei furchtbar, das gewaltige Feuer in der Kathedrale zu sehen. Vielleicht könnten Löschflugzeuge eingesetzt werden, um den Brand zu bekämpfen, empfahl er. Dazu der mahnende Hinweis: „Es muss schnell gehandelt werden!“