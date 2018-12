Niesetal

Ein als Nikolaus verkleideter Mann hat in einem Einkaufsmarkt im Kreis Kassel eine Schlägerei zwischen mehreren Beteiligten beendet. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, schritt der 53 Jahre alte Nikolausdarsteller beherzt ein, als zwei Männer in dem Geschäft in Niestetal am Donnerstag aufeinander losgingen. Der Mann im Kostüm war zu diesem Zeitpunkt in dem Markt, um am Nikolaustag Kinderwünsche zu erfüllen.

Die hatten auch oberste Priorität, als die Polizei erschien, um den bärtigen Mann zu den Vorgängen zu befragen. Die Beamten mussten sich hinter die Kinder in der Schlange anstellen, dann erst erlaubte ihnen der Nikolaus das Verhör.

Von RND