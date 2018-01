Neues aus der Hausbesitzerszene

Und was sagt der Experte? Für Baubetreuer Straeter ist klar: “Die Kostenverteilung wird am Anfang festgelegt und bleibt dann. Den Topf darf man gar nicht erst wieder aufmachen, sonst kommt der Nächste und sagt, die Stadt hätte ihm einen Baum vors Fenster gestellt, jetzt müsste die Wohnung günstiger werden und so weiter.“

Und auch ohne einzelne Treppen in den Hof ist der Balkon im ersten Stock etwas Besonderes: Er zieht sich ohne Abtrennung über die gesamte Länge des Hauses. Vor allem die Kinder nutzen die kurzen Wege: Milan, fast vier und der Sohn von Steffi und Jens, möchte mit einem Nachbarsjungen spielen, der ein paar Wohnungen weiter wohnt. Alleine geht er den Balkon entlang, schaut nebenan ins Fenster und sieht, dass sein Freund gerade dort spielt. Er gesellt sich dazu.

Inzwischen sind alle Häuser des Vierecks fertig. Langsam kehrt der Alltag ein. Im Sommer rollten die Umzugswagen, die Bewohner feierten den Einzug mit einem großen Fest auf ihrer Dachterrasse. Dort oben steht man, von einer Glasscheibe gegen den Wind geschützt, zwischen Beeten mit Gräsern, Erdbeeren und Kräutern auf Holzplanken und hat einen großartigen Blick über die Stadt – auf die Elbphilharmonie und die anderen Neubauten, auf die Baustellen und Brachflächen der entstehenden Hafencity. Mit einem Bier in der Hand – aus der Küche eines echten Containers, der hier oben steht – können die Bewohner hier entspannt darüber diskutieren, ob das Gerücht stimmt, dass in den rostroten Cinnamon-Tower, einem Hochhaus mit Luxuswohnungen in Sichtweite, die Sängerin Helene Fischer eingezogen ist.

Doch noch gibt es wichtigere Themen. In der Hafencity sind für jeweils 100 Wohnungen nur 40 Autostellplätze vorgesehen. Für die Bewohner von “Dock71“ bedeutet das, Alternativen zum eigenen Auto zu ersinnen: Es gibt vergünstigte Monatskarten für Bus und Bahn und ein hauseigenes Carsharing. Seit Anfang Oktober ist die Tiefgarage fertig, die Arbeitsgemeinschaft Mobilität bespricht gerade, welche Autos gemeinsam angeschafft werden sollen. Nach und nach trudeln acht Männer und eine Frau im Gemeinschaftsraum mit den hohen Decken und den großformatigen Hafenbildern ein und setzen sich an den großen Holztisch.

Neue Gesichter fallen sofort auf: “Und wer seid ihr?“, werden die Besucher gefragt. Zur Straßenseite hin ist der hohe Raum komplett verglast. Die Tür steht einladend offen. Ein Nachbar, der mit seinen Kindern vorbeigeht, lehnt sich kurz an den Türrahmen und schaut sich die Autos an, die mithilfe des Beamers gezeigt werden. Die Gruppe diskutiert über kinderwagentaugliche Kofferräume, Besonderheiten bei Hybridautos und Automatikgetriebe.

Über einer Wandlampe im Gemeinschaftsraum hängt eine Luftschlange. Ein Zeichen dafür, dass hier nicht nur gearbeitet, sondern auch gefeiert wird. Demnächst wahrscheinlich auch der vierte Geburtstag von Milan. Steffi sagt, es gebe ihr ein gutes Gefühl, zu sehen, wie ihr Sohn hier aufwächst: umgeben von Menschen, die er kennt und unter denen er sich frei bewegen kann.

Angela Hansen ist Vorstandsmitglied im Bundesverband für Baugemeinschaften und seit zehn Jahren Leiterin der städtischen Agentur für Baugemeinschaften in Hamburg. Quelle: Bundesverband Baugemeinschaften

Frau Hansen, sind Baugemeinschaften Projekte für Idealisten?

In den vergangenen 15 Jahren haben sich die Zielgruppen für Baugemeinschaften verändert. Am Anfang waren es eher politisch motivierte Gruppen, jetzt sind es zunehmend Familien, die sich sonst in Hamburg kein Wohneigentum leisten könnten, oder ältere Menschen, die in Gemeinschaft leben wollen. Viele Kommunen haben sich am Anfang schwer damit getan, Baugemeinschaften zu unterstützen. Auch das hat sich geändert. In Hamburg zum Beispiel werden Baugruppen aufgrund ihrer sozialen Ausrichtung und ihrer positiven Ausstrahlung ins Quartier inzwischen allgemein anerkannt und von der Stadt unterstützt.

Wie groß ist der Anteil der Baugemeinschaften am Wohnungsmarkt?

Baugemeinschaften sind auf die Menge bezogen ein kleiner Baustein am Wohnungsmarkt. Es gibt etwa in Hamburg rund 938 000 Wohnungen, davon stammen 2000 bis 3000 aus Baugemeinschaften. Ihr Anteil wird aber weiter steigen. Nachgefragt werden vor allem die attraktiven innerstädtischen Lagen. Je nachdem, wie teuer sie sind, bekommen wir zehn bis maximal 15 Bewerbungen pro Grundstück.

Als Mitglied einer Baugemeinschaft wird man zum Investor, mit allen finanziellen Chancen und Risiken. Das kann und will nicht jeder.

Bei Eigentumsprojekten wie dem “Dock71“ in der Hafencity ist das so. Aber wir haben ja auch genossenschaftliche Projekte. Wird jemand Mitglied in einer bestehenden Genossenschaft, erwirbt er mit geringen Kosten für den Genossenschaftsanteil lebenslanges Wohnrecht. Bauherr ist die Genossenschaft.

Sind Baugruppen nur ein Modell für die bessergestellte Mittelschicht?

Das ist unterschiedlich. Bei den erwähnten genossenschaftlichen Projekten handelt es sich in der Regel um sozialen Wohnungsbau, also Wohnen, das finanziell gefördert wird. Das sind keine reichen Leute.

In den großen Städten bekommen die Bewerber mit dem besten Konzept den Zuschlag. Sie müssen sich nicht nur Gedanken über die Baukosten machen, sondern sich auch soziale und ökologische Ziele überlegen. Das ist aufwendig – und vergebliche Mühe, wenn man das Grundstück nicht bekommt.

Das ist richtig, deshalb haben wir versucht, unser Bewerbungsverfahren zu vereinfachen. Wir haben am Anfang ganze Romane und Hochglanzbroschüren mit dem inhaltlichen Konzept bekommen. Dafür sind der Aufwand und auch die Kosten für die Baugemeinschaften im Vorfeld zu hoch. Unser Ziel ist, dass ein inhaltliches Konzept nicht länger als drei Seiten ist.

Nach welchen Kriterien wählen Sie aus?

Das kann je nach Grundstück und Lage etwas variieren, wenn es zum Beispiel städtebauliche Vorgaben einzuhalten gilt, wie ein Mobilitätskonzept. Wir vergeben Punkte zum Beispiel für die soziale und ökologische Ausrichtung, die Originalität des Konzepts, die Stabilität der Bewerbergruppe und die Tragfähigkeit der Finanzierung. Durch die Kriterien versuchen wir, die Bewertung zu objektivieren.

Für Familien ist eine Baugemeinschaft oft die einzige Möglichkeit, um in teuren Metropolen Wohneigentum zu finanzieren. Und dann müssen sie noch innovative soziale und ökologische Ideen abliefern. Ist das nicht etwas viel verlangt?

Grundsätzlich ist so ein Projekt auch schon tragfähig, wenn man einfach sagt, man möchte nachbarschaftlich zusammenwohnen. Bei Grundstücken mit vielen Bewerbern ist es natürlich schwieriger. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass Interessenten die Bewerbung als Zwang empfinden, etwas leisten zu müssen, was sie nicht wollen. Die Bewohner haben ja auch Ansprüche an ihr Haus – dass es zum Beispiel energiesparend ist – und an das Zusammenleben. Häufig geht es darum, Menschen zu integrieren, wie zum Beispiel Flüchtlinge. Ich glaube, da tun sich Baugemeinschaften nicht so schwer. Wenn eine Gruppe mit 30 Mitgliedern zwei Flüchtlingsfamilien integriert, ist das gut verkraftbar. Das Schöne an Baugemeinschaften ist ja, dass sich die späteren Bewohner vorher wirklich kennenlernen.

Interview von Monika Herbst

