Litauen weist die höchste Alkoholkonsum-Rate in Europa auf.

Litauen

Neues Gesetz gegen Alkohol stößt bitter auf

Mit ungewöhnlicher Vehemenz will Litauen seine Einwohner vom Alkohol abbringen - manche Maßnahmen wirken dabei so drastisch wie skurril: Aus ausländischen Zeitungen werden Anzeigenseiten gerissen und Restaurants dürfen Wein nicht mehr in Flaschen servieren. So funktioniert die Prohibition auf baltische Art.