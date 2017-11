Neuer Hinweis auf verschollenes U-Boot

Buenos Aires. Noch immer bleiben das argentinische U-Boot „ARA San Juan“ und seine 44-köpfige Crew verschwunden. Acht Tage nach dem letzten Funkkontakt mit dem U-Boot gehen die internationalen Rettungsteams nun einer neuen Spur nach. Wie der Marinesprecher Enrique Balbi am Mittwochabend bekannt gab, habe es zwei Stunden nach der letzten Verbindung eine „hydroakustische Anomalie“ gegeben.

Balbi gab keine Auskunft darüber, ob die registrierte Anomalie ein Hinweis auf eine mögliche Explosion an Bord des U-Boots sein könnte. Die Informationen wurden an ein US-amerikanisches Institut weitergeleitet. Das norwegische Schiff „Skandi Patagonia“ und ein weiteres amerikanisches Rettungsschiff machten sich auf den Weg zu der Stelle, an der das akustische Signal aufgezeichnet wurde. Sie liegt etwa 30 Seemeilen (55,5) Kilometer nördlich vom Ort der letzten Funkverbindung.

Unterdessen teilte Donald Trump via Twitter seine Unterstützung mit: „Ich habe schon vor längerem den Befehl gegeben, Argentinien bei der Such- und Rettungsaktion für das vermisste U-Boot zu unterstützen“, twitterte der US-Präsident am Mittwochabend. Auch Russlands Staatschef Wladimir Putin bot in einem Gespräch mit seinem argentinischen Kollegen Mauricio Macri Unterstützung an. Derzeit sind 14 Schiffe und zehn Flugzeuge aus mehreren Ländern im Einsatz.

I have long given the order to help Argentina with the Search and Rescue mission of their missing submarine. 45 people aboard and not much time left. May God be with them and the people of Argentina!