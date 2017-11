Für Beate Zschäpe fordert die Bundesanwaltschaft lebenslange Haft.

NSU-Prozess

Nebenkläger setzen Plädoyers fort

Im NSU-Prozess sollen am Donnerstag die Schlussvorträge der Nebenkläger weitergehen. Am Mittwoch hatte es in diesen harte Kritik an der Bundesanwaltschaft und den Ermittlungsbehörden gegeben.