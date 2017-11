Navy-Piloten zeichnen Penis in den Himmel

Okanogan County. Während die Aktion im Netz für Unterhaltung sorgte, zeigte sich die US-Navy alles andere als begeistert. In einer offiziellen Stellungnahme zum Vorfall gegenüber dem Magazin „The Washington Examiner“ hieß es: „Die Navy verpflichtet ihre Piloten zur Einhaltung der höchsten Standards. Dieses Verhalten ist überhaupt nicht akzeptierbar, hat keinerlei Trainingswert und wird für die Verantwortlichen Konsequenzen haben“. Eine Untersuchung des Falls soll nun eingeleitet werden. Bis diese abgeschlossen ist, dürfen die Piloten nicht fliegen.

Some pilots at NAS Whidbey did some sky writing today. 🤦🏻‍♂️ https://t.co/9IsYvkX1za pic.twitter.com/Lm7kpMhKpY

The most monumental thing to happen in omak. A penis in the sky pic.twitter.com/SM8k1tNYaj