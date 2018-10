Essex

Das dürfte den Puls der Bewohnerinnen eines Essexer Altenheims ordentlich auf Touren gebracht haben: Die elf Damen hatten sich nackte Butler in ihre Einrichtung bestellt, um von ihnen das Abendessen serviert zu bekommen.

Die Gruppe von „Hunks in Trunks“ servierte den Bewohnerinnen, die zu diesem speziellen Event auch ihre Töchter und Enkeltöchter eingeladen hatten, ein Drei-Gänge-Menü – nur bekleidet mit einer Fliege um den Hals und einer roten Schürze um die Hüften. Die muskulösen Männer legten nicht nur Hand an beim Essen, sondern massierten die Bewohnerinnen auch.

Altenheim-Mitarbeiterin Claire Martin sagte der „Daily Mail“, dass die Initiative von der 89-jährigen Bewohnerin Joan Corp ausging. „Wann immer ich Joan frage, was sie möchte, sagt sie ’einen Mann’“, so Martin. Von daher sei niemand in dem Altersheim verwundert gewesen, dass die Idee mit den nackten Butlern von ihr stammte.

„Milton Lodge“-Bewohnerinnen bestellen sich Nackt-Butler

Ein Abendessen, das die Bewohnerinnen der „Milton Lodge“ sicher nicht so schnell vergessen. „Die Damen waren wirklich aufgeregt, sie haben alle gekichert und sich schick gemacht“, so Martin zur „Daily Mail“. „Sie haben die ganze Nacht nicht aufgehört zu lachen, sie haben es total geliebt.“

Von RND/mat