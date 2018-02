Symbolfoto: Die Stadt Frankfurt bei Nacht.

Licht

Nachts immer heller - aber nicht überall in Deutschland

Eine dunkle Nacht, in der kaum die Hand vor Augen zu sehen ist: in Deutschland wird das seltener. Moderne LED-Lichtquellen (Light Emitting Diodes) setzen immer mehr in Szene, was sich noch vor wenigen Jahren in beschauliche Dunkelheit hüllte. Doch ist diese Helligkeit überall notwendig? „Es sollte nur dort Licht geben, wo es wirklich erforderlich ist“, sagte der Wissenschaftler Christopher Kyba vom Deutschen Geoforschungszentrum in Potsdam.