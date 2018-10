Köln

Die letzten Jahre war es still um Stefan Raab, der sich im Dezember 2015 aus dem TV-Programm verabschiedete. Das Ende seiner erfolgreichen Sendung „TV Total“ und der Gameshow-Reihe „Schlag den Raab“ verfolgten viele Fans mit einem weinenden Auge.

Doch ein mögliches Comeback des 51-Jährigen war nie ausgeschlossen. Am 18. Oktober tritt der Entertainer nun mit einer Live-Bühnenshow zurück ins Rampenlicht. Vor rund 20.000 erwarteten Zuschauern wird Raab eine Auswahl seiner Karriere-Highlights zum Besten geben – klar, dass wichtige Wegbegleiter nicht fehlen dürfen.

Raab-Show mit Elton, Lena und den Toten Hosen

Wie die „Bild“-Zeitung berichtet, steht das Programm für „Stefan Raab live“ fest. Im ersten Teil der 150-minütigen Show wird der Moderator Witze, Anekdoten und berühmte Videosequenzen aus „TV Total“ zum Besten geben.

Natürlich hat sich der Kölner auch prominente Unterstützung an Bord geholt. Neben Lena Meyer-Landrut dürfen auch die Sänger Max Mutzke und Stefanie Heinzmann nicht fehlen. Und was wäre eine Raab-Show ohne den Zuschauerliebling und Dauerpraktikanten Elton? Als muskalisches Highlight werden die Toten Hosen und die ehemalige Studioband Heavytones auftreten.

Nach der Show am 18. Oktober wird Raab auch am 17. November und am 8. Dezember auf der Bühne stehen. Für alle, die nicht dabei sein können, soll Raab zwischenzeitig live ins TV Programm von ProSieben zugeschaltet werden. Moderiert wird die Schalte von Aaron Troschke.

Von RND/mkr