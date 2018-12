Düsseldorf

Die Welt der Volksmusik ist um ein Traumpaar ärmer: Helene Fischer und Florian Silbereisen haben sich getrennt. Die Schlagersängerin soll sogar schon einen neuen Mann an ihrer Seite haben. Während die Fans nun offen in den Internetforen dieser Welt Trauer tragen, ist bei ihnen zugleich die Hoffnung groß, das beliebte Paar zumindest einmal noch gemeinsam auf der Bühne zu erleben.

Das ZDF zeigt am Dienstag, 25. Dezember 2018, um 20.15 Uhr die große „Helene Fischer Show“ – gibt es dort ein Revival ihrer Liebe? Schließlich weilte der Ex der Schlagersängerin zusammen mit seiner Band schon einmal als Gast in der Show, man könnte also meinen, auch diesmal ist er mit von der Partie, zumal die Sendung zu einem Zeitpunkt aufgezeichnet wurde, als zumindest öffentlich von dem Bruch noch keine Rede war.

Liebes-Revival beim ZDF?

Doch die Chancen stehe schlecht. Florian Silbereisen steht nicht auf der Gästeliste, und das sei nach Aussage des ZDF auch nichts Ungewöhnliches. „Er ist nicht Teil der Show, und er ist es auch nie gewesen“, sagt Sprecher Stefan Unglaube. Das habe nichts mit den aktuellen Entwicklungen zu tun.

Und so verliert auch Helen Fischer in der bereits vor mehreren Tagen produzierten Show über die Trennung von ihrem langjährigen Lebensgefährten kein Wort, erst wenige Tage nach der Produktion meldet sie sich via Facebook: „Ja, es gibt einen neuen Mann in meinem Leben und daraus will ich kein Geheimnis machen“, nur das Publikum im Saal wusste am Tag der Aufzeichnung noch nichts von Helenes Geheimnis.

Kiefer Sutherland statt Florian Silbereisen

Auf wen aber darf sich das Publikum denn dann freuen – wenn schon nicht auf Florian Silbereisen? Auf den Schauspieler Kiefer Sutherland etwa, der beweist, dass er auch ein passabler Country-Musiker ist. Und Eros Ramazzotti, Maite Kelly und Reggaeton-Sänger Luis Fonsi, bekannt für den Sommerhit „Despacito“.

Tipp: „Helene Fischer-Show“, ZDF, Dienstag, 25. Dezember 2018, um 20.15 Uhr

Von RND/dpa