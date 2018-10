Wenden

Ein vermisster 16-Jähriger ist am Mittwoch tot in einem Wald in Wenden im Sauerland entdeckt worden. Das teilte die örtliche Polizei mit.

Wie der „Sauerlandkurier“ berichtet, wurde der Schüler seit Dienstagmittag vermisst. Der 16-Jährige sei nach einem Streit mit einem Freund nicht nach Hause gekommen. Die Polizei hatte daraufhin eine öffentliche Fahndung eingeleitet und suchte gemeinsam mit der Feuerwehr nach dem Jungen.

Nach Zeugenhinweisen entdeckten die Einsatzkräfte am Mittwochabend schließlich in einem Waldstück in der Nähe eines Schulzentrums die Leiche des 16-Jährigen. Bisher sind zur Todesursache noch keine weiteren Details bekannt. Die Polizei hat eine Mordkommission eingerichtet.

