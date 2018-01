In Sandton bei Johannesburg verwüsteten und plünderten „Demonstranten“ einen H&M-Laden.

© Twitter/ Floyd Shivambu

Umstrittene Werbung

Nach Krawallen – H&M schließt Läden in Südafrika

Nach Demonstrationen gegen H&M in Südafrika hat die Modekette all ihre Läden in dem Land vorübergehend geschlossen. Demonstranten protestierten am Sonnabend vor etlichen H&M-Läden, drangen teilweise in sie ein und plünderten auch.