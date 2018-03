In einem Wald in der Wetterau hat sich die Erde aufgetan und auf 35 Metern einen Waldweg verschlungen.

© dpa

Hessen

Mysteriöser Erdrutsch verschlingt Waldweg

Plötzlich tat sich der Boden auf: Ein Erdrutsch hat in Hessen einen gewaltigen Riss mitten im Wald verursacht. Was aussieht wie in einem Katastrophenfilm, gibt Experten Rätsel auf.