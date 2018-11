Putgarten

Dieser Klumpen gibt viele Rätsel auf: Am Strand von Kap Arkona auf der Insel Rügen wurde ein etwa ein Meter großer und mehrere Kilogramm schwerer Brocken gefunden. Eine weiße Masse mit vielen bräunlichen Kugeln. Was ist das und wie kommt es an den Strand? Das hat auch die Polizei trotz umfangreicher Recherchen von Experten bisher nicht herausgefunden.

Das vermutet die Polizei über den Brocken am Meer

Die Polizei aus Mecklenburg-Vorpommern hat jetzt eine erste Vermutung: „Wie es im Moment aussieht ist es Füllstoff von Schwimmbojen“, schreiben die Beamten auf ihrer Facebook-Seite. Einige Nutzer spekulieren, dass möglicherweise jemand eine Boje am Strand gefunden und sie dann dort ausgeschlachtet hat. Der Inhalt der Boje war vielleicht nicht von Nutzen. Vielleicht wollte sich jemand einen Räucher-Ofen bauen, schreibt ein Leser.

Mehr zum Thema:

Mysteriöser Brocken am Strand: Das sind die lustigsten Erklärungen der Facebook-Leser

Grüße aus dem All? – Rätselraten um Objekt am Strand von Rügen

Von OZ/RND