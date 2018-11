Mayo

Eine Mutter und ihr zehn Monate altes Baby sind in der kanadischen Wildnis nach ersten Erkenntnissen von einem Grizzlybär getötet worden.

Die 37-jährige Valérie Théorêt und ihre zehn Monate alte Tochter seien für einige Stunden allein in ihrer Hütte in der westlichen Provinz Yukon am Einarson Lake zurückgeblieben, teilten die zuständigen Behörden mit. Als der Ehemann und Vater zurückkam, attackierte ihn etwa 100 Meter vor der Hütte, in der die Familie lebte, ein Grizzly, den er jedoch erschießen konnte. Danach fand er die Leichen seiner 37 Jahre alten Frau und der zehn Monate alten Tochter.

Das Ehepaar habe schon viel Zeit in der kanadischen Wildnis verbracht und sei sehr erfahren im Umgang mit den dortigen Lebensbedingungen gewesen, teilten die Behörden mit.

Von RND/dpa