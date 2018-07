Jettingen-Scheppach

An einem Rastplatz an der Autobahn 8 in Schwaben hat eine junge Mutter ihre beiden Kinder zurückgelassen. Die 21 Jahre alte Belgierin fuhr am Freitagnachmittag davon, nachdem sie die ein und fünf Jahre alten Kinder bei Jettingen-Scheppach im Landkreis Günzburg bei einer anderen belgischen Familie gelassen hatte. Wie die Polizei am Samstag meldete, kannten sich die Familien bereits vorher.

Die junge Mutter wollte ihre Kinder nach Angaben der Polizei nicht wieder mit nach Belgien nehmen. Das Jugendamt Günzburg nahm die beiden zunächst in Obhut. Die Behörde koordiniert nun mit belgischen Kollegen das weitere Vorgehen. Wie die belgische Polizei meldete, war gegen die Familie schon zuvor wegen Vernachlässigung der Kinder ermittelt worden.

Von RND/dpa