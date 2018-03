Mutter findet sterbende Tochter

Eine 14 Jahre alte Jugendliche ist in einer Wohnung in Berlin getötet worden. Die Mutter fand ihre schwer verletzte Tochter. © dpa

In Berlin ist eine Jugendliche offenbar Opfer eines Gewaltverbrechens geworden. Die Mutter fand ihre 14-jährige Tochter schwer verletzt in der Wohnung.

Berlin. Eine Jugendliche ist am Mittwoch in einer Wohnung in Alt-Hohenschönhausen getötet worden. Das teilte die Berliner Polizei am Donnerstag mit.

Bei der Getöteten in Alt-#Hohenschönhausen handelt es sich um eine 14-Jährige. Die #PM mit weiteren Einzelheiten hat unsere Pressestelle eben veröffentlicht.

^tsm pic.twitter.com/e3misQLGao — Polizei Berlin (@polizeiberlin) March 8, 2018

Bisherigen Ermittlungen zufolge fand die Mutter gegen 17.30 Uhr ihre 14-jährige Tochter schwer verletzt in der Wohnung und alarmierte Rettungskräfte und Polizei, wie die „Märkische Allgemeine“ berichtet.

Reanimation bleibt ohne Erfolg

Trotz eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen erlag die Jugendliche ihren schweren Verletzungen. Laut Polizei deuten die Verletzungen auf ein Gewaltverbrechen hin.

Die Hintergründe und das Tatgeschehen sind derzeit noch unklar. Vor Ort waren am Donnerstagmorgen Beamte im Einsatz. Sie durchkämmten außerdem ein angrenzendes Baugrundstück. Nach Medienberichten von „Berliner Kurier“ und „Berliner Zeitung“ soll das Mädchen mit mehreren Messerstichen getötet worden sein.