„Schneebaby“ kommt am Straßenrand zur Welt

Geburt im Wetterchaos

Ihre Eltern haben es wegen des vielen Schnees auf den Straßen nicht mehr ins Krankenhaus geschafft. Deshalb hat die kleine Sienna Louisa im Auto in Nordengland das Licht der Welt erblickt – und trägt nun den Spitznamen „Schneebaby“.

London. Der viele Schnee macht den Briten derzeit zu schaffen. In den Medien wird die Kältewelle nur „The beast from the east“ genannt. Es gibt Staus, weil viele Straßen durch die Schneemassen kaum zu befahren sind – auch in Nordengland. Dort hat eine Frau mitten in der weißen Pracht am Straßenrand ein Baby zur Welt gebracht.

Our crew, out in the car, came across a woman in labour by the side of the A66 near Darlington this morning.



They pulled over to help a @NEAmbulance team and were pleased to help in the delivery of #A66snowbaby



Congratulations to mum and dad! 👶🚁🚑 — Great North Air Ambulance (@GNairambulance) March 1, 2018

Daniella Waring und ihrem Mann Andrew wurde auf dem Weg ins Krankenhaus schnell klar, dass sie es nicht mehr rechtzeitig schaffen würden – zu heftig war der Schneefall, teilte der Rettungsdienst Great North Air Ambulance am Donnerstag mit. Weil alles so schnell ging, habe Andrew kaum Zeit gefunden, einen Notruf abzusetzen.

Doch die Warrings sind quasi Geburtsprofis, sie haben bereits zwei Kinder: „Ich habe die Beifahrertür geöffnet und mich in den Schnee gekniet, um das Baby in Empfang zu nehmen“, sagte der frisch gebackene Vater. Er habe sich einfach an die anderen Geburten erinnert und das getan, was er damals gesehen habe. Und so erblickte die kleine Sienna Louisa am vollkommen verschneiten Straßenrand an der A66 in der Nähe von Darlington im Auto das Licht der Welt.

Here she is...



Sienna Louisa Dottie Waring, born by the side of the A66, welcome to the world! 👶#A66snowbabyhttps://t.co/VcOIFvxOAC pic.twitter.com/n8LBSpL2XG — Great North Air Ambulance (@GNairambulance) March 1, 2018

Kurze Zeit später erreichte laut Mitteilung ein Rettungsteam den improvisierten Kreißsaal. „Wir hatten Schwierigkeiten, die Familie in dem vielen Schnee überhaupt zu finden“, sagte ein Rettungsassistent. Am Ende konnten die Warrings dann aber doch ins Krankenhaus gefahren werden. Dort wurde die kleine Familie erst einmal aufgewärmt. Mutter und Kind gehe es gut. Und Sienna Louisa hat auch schon einen Spitznamen bekommen: Im Netz wird sie nur „Snowbaby“ genannt.

Von RND/iro