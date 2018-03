Josef Wimmer, Leiter der Münchner Mordkommission, und Marcus da Gloria Martins, Pressesprecher der Münchner Polizei, informieren über den mutmaßlichen Patientenmörder.

© dpa

Polizei sucht weitere Opfer

Mutmaßlicher Todespfleger festgenommen

Die Taten des Todespflegers Niels H. schockierten die Bundesrepublik. Nun gibt es offenbar einen ähnlichen Fall: Gegen einen Hilfspfleger wird in München wegen Mordes und Mordversuchs an Patienten ermittelt. Der 36-Jährige sitzt in Haft.