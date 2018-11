Aachen

Ein wegen Mordes angeklagter Mann hat am Freitag während einer Gerichtsverhandlung in Aachen seine Notdurft im Gerichtssaal verrichtet. Die Verhandlung musste anschließend in einem anderen Raum fortgesetzt werden, berichten die „Aachener Nachrichten“.

Vorausgegangen waren demnach fortlaufende Beleidigungen des Mannes gegenüber Zeugen, seinem Verteidiger und dem Richter. Als der Mann daraufhin aus dem Saal gebracht werden sollte, entleerte er seinen Darm neben der Anklagebank, berichten die „Aachener Nachrichten“. Der Mann gelte als hochgefährlich und sei deshalb an Händen und Füßen gefesselt gewesen.

Justizbeamten brachten den Angeklagten daraufhin in eine Zelle im Keller des Gerichtsgebäudes, heißt es weiter. Der Prozess musste in einem anderen Saal fortgesetzt werden, weil kurzfristig keine Reinigungskraft verfügbar war.

Von RND