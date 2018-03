Mutmaßlicher Entführer von Markus Würth gefasst

Flucht

Mehr 1000 Tage war auf der Flucht und könnte jetzt gefasst sein: Ermittler haben am Mittwoch den mutmaßlichen Entführer des Sohns des Industriellen Reinhold Würth festgenommen. Der Verdächtige soll im Juni 2015 versucht haben, vom Unternehmer drei Millionen Euro zu erpressen.

Fulda/Offenbach. Spezialeinheiten der Polizei haben am Mittwochmorgen in Offenbach den mutmaßlichen Entführer des Sohns des Industriellen Reinhold Würth festgenommen. Das teilte am Nachmittag ein Polizeisprecher mit. Zunächst hatte die „Bild“-Zeitung über die Festnahme berichtet.

Der behinderte Sohn des baden-württembergischen Unternehmers Würth war am 17. Juni 2015 in Schlitz (Vogelsbergkreis) gekidnappt worden. Der damals 50-Jährige lebte dort in einer integrativen Wohngemeinschaft. Einen Tag später wurde er in einem Wald bei Würzburg unversehrt an einen Baum gekettet gefunden. Zuvor hatte ein Entführer die Geodaten des Ortes preisgegeben. Zu einer Übergabe der drei Millionen Euro Lösegeld kam es nach Darstellung der Ermittler nicht, eine Übergabe scheiterte. Der Würth-Sohn lebt inzwischen an einem anderen, geheim gehaltenen Ort.

Von dpa/RND