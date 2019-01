Freiburg

Nach der Festnahme von zehn Männern im Fall der mutmaßlichen Gruppenvergewaltigung in Freiburg sucht die Polizei mittlerweile einen elften Verdächtigen. Nach dem unbekannten Mann werde mit einem Phantombild gefahndet, teilte die Polizei am Montag mit. Es handle sich um einen 20- bis 25-jährigen, etwa 1,90 Meter großen, muskulösen Mann. Es gebe Hinweise, dass auch er sich an der Frau vergangen habe. Ein Zeuge habe ihn beschrieben. Bei ihrer Suche nach dem Mann seien die Beamten auf die Hilfe der Bevölkerung angewiesen, sagte eine Polizeisprecherin. Zudem werde untersucht, ob es noch weitere Täter gebe.

Mit diesem Phantombild fahndet die Freiburger Polizei nach einem elften Tatverdächtigen im Fall der mutmaßlichen Gruppenvergewaltigung einer 18-Jährigen. Quelle: Polizeipräsidium Freiburg

Mitte Oktober war den Ermittlern zufolge eine 18-Jährige in Freiburg nach einem Discobesuch von mehreren Männern vergewaltigt worden. Die Polizei hat seither zehn Verdächtige festgenommen – acht Syrer im Alter von 18 Jahren bis 29 Jahren, ein 18 Jahre alter Algerier und ein 25-jähriger Deutscher. Alle sitzen in Untersuchungshaft. Der zehnte Verdächtige war den Beamten Ende Dezember ins Netz gegangen. Seine Körperspuren waren an der Kleidung des Opfers gefunden worden.

Die Polizei werte weiter Spuren und Zeugenhinweise aus, sagte die Sprecherin. Die Frau war den Angaben zufolge zur Tatzeit wehrlos. In der Disco war ihr zuvor laut Polizei etwas ins Getränk gemischt worden. Zur Zahl der Täter habe sie keine Angaben machen können.

Von RND/dpa/jra