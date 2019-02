Kaiserslautern

Dem Mut eines Nachbarn verdankt ein 54-jähriger Mann in Kaiserslautern wohl sein Leben. Der Anwohner habe bemerkt, dass Rauch aus der Wohnung des 54-Jährigen komme, und die Tür kurzentschlossen eingetreten, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Er fand den Nachbarn bewusstlos und brachte ihn in Sicherheit.

Der Mann kam mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. Den 66-jährigen Nachbarn hatten bei der Rettung demnach weitere Anwesende unterstützt. Die Ursache des Brands von Mittwochabend war zunächst unklar. In Frage kommt auch eine Zigarette, da das Feuer wohl im Bett des Mannes ausgebrochen war.

Von RND/dpa