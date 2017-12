Mode-Designer Otto Kern ist gestorben

Im Alter von 67 Jahren

Der Designer und Herrenausstatter Otto Kern ist im Alter von 67 Jahren gestorben. Mit dem Verkauf von Hemden baute sich Kern ein millionenschweres Mode-Unternehmen auf.

Monte Carlo. Der Mode-Designer Otto Kern ist tot. Das berichtete die „Bild“-Zeitung unter der Berufung auf Kerns zweite Ehefrau Sarah. Der 67-Jährige sei in seinem Haus in Monaco an Herzversagen gestorben.

Bereits als 18-Jähriger begeisterte sich Kern für Mode und Bekleidung. Damals arbeitete der gebürtige Baden-Württemberger bei einem Herrenausstatter in Frankfurt am Main. Als dort eines Tages die taillierten Hemden knapp wurden, setzte sich Kern selbst an die Nähmaschine.

1971 gründete er seine Firma und wurde durch den Verkauf seiner modischen Hemden schnell erfolgreich. Später nahm Kern auch Parfüms, Kosmetika, Blousons, Shirts und weitere Stücke in seine Kollektionen auf. Zu Beginn der 1990er Jahre zog sich der Unternehmer aus dem Geschäft zurück und verkaufte den Großteil der Firma.

Mit seiner vierten Frau, dem Model Naomi Valeska Salz, lebte Otto Kern in Monaco, Kitzbühel und der Karibik.

Von RND