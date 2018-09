Toronto

Mit diesem Ansturm hatte Greg Pantelic nicht gerechnet: Seine kanadische Firma sucht per Stellenanzeige Cannabis-Tester – und kann sich vor Interessenten kaum retten. Bislang gibt es 500 Bewerber auf die Teilzeit-Stelle, und das Marketing-Team des Unternehmens sei ob der großen Zahl drauf und dran „in Panik zu verfallen“, wie die Nachrichtenagentur AFP berichtet.

Die Stellenanzeige hat das Unternehmen „Ahlot“, das sich auf den Vertrieb von Cannabis-Produkten spezialisiert hat, im Internet geschaltet. Man zahle den Cannabis-Testern, die bis zu 16 Stunden im Monat arbeiten sollen, einen Stundenlohn von 50 kanadischen Dollar (rund 33 Euro). Die Aufgabe: „Das Beste testen, was kanadische Anbauer zu bieten haben“.

Die ausgewählten Hasch-Liebhaber würden Teil eines „Cannabis-Kuratoriums“ und am Ende an der Auswahl der Cannabis-Sorten, die von der Firma verkauft werden, beteiligt. Die Tester sollen außerdem Social-Media-Posts schreiben, in Werbevideos auftreten und an Promotion-Veranstaltungen teilnehmen.

Hintergrund: Als zweiter Staat weltweit legalisiert Kanada Besitz und Konsum von Cannabis. Das Gesetz tritt am 17. Oktober in Kraft.

Von seb/RND