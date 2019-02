Hannover

Die Missbrauchsvorwürfe gegen den Sänger R. Kelly bekommen neue Brisanz: Der US-amerikanische Promi-Anwalt Michael Avenatti gab gegenüber dem Sender „CNN“ an, ein Video des Musikers zu haben, das ihn eindeutig erkennbar beim Sex mit einer 14-Jährigen zeigt. Die „ CNN“-Reporter haben das Video laut eigenen Angaben vorliegen und gesehen.

Avenatti teilte mit, das Video auch an die Staatsanwaltschaft in Chicago übergeben zu haben. 45 Minuten soll das Video lang sein, das laut Avenatti R. Kellys „mehrfache sexuelle Übergriffe auf ein minderjähriges Mädchen“ zeigt.

Anwalt beschreibt auf Twitter Beweisvideo gegen R. Kelly

Auch auf Twitter äußerte sich der Anwalt zu dem Fall. „Dieses Video zeigt R. Kelly, wie er oralen, analen und vaginalen Sex mit dem jungen Mädchen in zwei Zimmern seines Hauses an zwei verschiedenen Tagen hat. Mr. Kelly und das junge Opfer sind auf dem gesamten Band deutlich zu erkennen“, schreibt er dort. Im Video werde mehrmals gesagt, dass das Mädchen erst 14 Jahre alt ist. Das Video soll Ende der 90er-Jahre in Chicago, Illinois, aufgenommen worden sein.

R. Kellys Anwalt Steve Greenberg sagte der „Bild“ zufolge dazu: „Mr. Kelly bestreitet, dass er rechtswidrige Handlungen jeglicher Art begangen hat.“

Schon seit 20 Jahren wird dem Sänger sexueller Missbrauch von Minderjährigen vorgeworfen, Anfang Januar sagten mehrere Frauen in einer US-Dokumentation, dass sie als Teenager von dem Star missbraucht worden seien. Es ist nicht das erste Mal, dass R. Kelly die Vorwürfe abstreitet. Er einigte sich schon mehrmals außergerichtlich mit mutmaßlichen Opfern.

Von RND/hsc