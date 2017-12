Mindestens dreizehn Verletzte bei Hochhausbrand

Feuer in Berlin

Bei einem Brand in einem Hochhaus in Berlin-Biesdorf sind mindestens dreizehn Menschen verletzt worden. Rund 120 Einsatzkräfte der Feuerwehr kämpften vor Ort gegen die Flammen.

Berlin. In Berlin-Biesdorf ist am Samstag ein Feuer in einem Hochhaus ausgebrochen. Mindestens dreizehn Menschen wurden dabei leicht verletzt. Einsatzkräfte waren am Mittag noch immer dabei, weitere Menschen aus dem Gebäude in der Cecilienstraße zu retten und den Brand zu löschen. Das Feuer wütete zeitweise auf mehreren Etagen. Bis unter das Dach brannten mehrere Wohnungstüren.

#Brand in #Biesdorf

Update: 10 Personen über Treppenraum, 2 Personen über DLK gerettet, davon 5 leicht verletzt. Einsatzkonzept greift, Arbeiten dauern noch an. pic.twitter.com/EaDivdmfce — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) December 2, 2017

Die Feuerwehr rettete zwanzig Bewohner über das Treppenhaus und die Drehleiter. Ob sich noch weitere Bewohner in dem Hochhaus aufhielten, war zunächst nicht bekannt. Rund 120 Feuerwehrleute kämpften gegen die Flammen. Das Feuer breitete sich von einem Zimmer auf mehrere Stockwerke aus. Die Brandursache ist noch nicht geklärt. Dichter Rauch drang aus den Fenstern. Auch ein Hubschrauber kam zum Einsatz.

Von RND/dpa