Gersfeld

Ein Sportflugzeug hat beim Landeanflug in Osthessen drei Passanten tödlich verletzt. Die Maschine erfasste die beiden Erwachsenen und ein Kind, als sie beim missglückten Landemanöver auf dem Berg Wasserkuppe durchstarten wollte, wie eine Sprecherin der Polizei Fulda sagte. Die Cessna habe keinen Auftrieb mehr bekommen und dann eine Schranke durchbrochen. Dort erfasste sie am Sonntagnachmittag die Gruppe, die am Rande des Flugplatzes stand.

Ob es weitere Verletzte gab, war zunächst unklar. Die Sprecherin sagte, es habe sich zum Zeitpunkt des Unglücks keine Menschenmenge dort befunden, wie Medien zuvor berichtet hatten.

Mehr dazu in Kürze.

Von pach/RND