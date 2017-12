Millionenstadt geht das Trinkwasser aus

Dürre in Kapstadt

Während Deutschland fröstelt, herrscht in Afrikas Touristenmetropole Kapstadt eine verheerende Dürre. Das Wasser wird nun drastisch rationiert. Wenn der Regen weiter ausbleibt, muss die Stadt im Mai die Wasserhähne zudrehen.

Kapstadt. Trockene Swimmingpools, flache Stauseen und leere Wasserflaschen – das ist in der Touristenmetropole Afrikas mittlerweile vielerorts zu beobachten. Wenn es nicht bald regnet, droht Kapstadt wegen der schlimmsten Dürre seit Jahrhunderten Ende April die „Stunde Null“. Dann muss die Stadt in Südafrika das Wasser abstellen und die rund 4,5 Millionen Einwohner bekommen Wasser nur noch unter Aufsicht von Militär und Polizei. Täglich würde es dann in einer der entwickeltesten Städte Afrikas nur noch 25 Liter Wasser pro Person geben – das von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) empfohlene Minimum zur Aufrechterhaltung von Gesundheit und Hygiene.

Für eine Person bleiben 40 Liter pro Tag

Schon seit Wochen dürfen Einwohner im Schnitt nur noch 87 Liter Wasser pro Tag verbrauchen - und das zum Trinken, Waschen, Kochen, Putzen und Klospülen. Zum Vergleich: In Deutschland werden pro Person mehr als 120 Liter Wasser pro Tag verbraucht. Doch um die „Stunde Null“ für Kapstadt noch abzuwenden, halbiert die Stadtverwaltung den erlaubten Wasserverbrauch ab 1. Januar nun nochmals von 20 000 Litern auf 10 500 Liter pro Haushalt. Das entspricht nur noch gut 40 Liter pro Person in einem großen Haushalt. Gewerbliche Verbraucher müssen je nach Sektor zwischen 45 Prozent und 60 Prozent reduzieren. Wer sich nicht daran hält, wird künftig Bußgelder zahlen müssen.