Panorama Wallfahrt - Millionen Muslime beginnen in Mekka den Hadsch Die den Muslimen heilige Stadt Mekka in Saudi-Arabien ist von Sonntag an Ziel der muslimische Wallfahrt Hadsch. Wie im Vorjahr werden etwa zwei Millionen Gläubige auf der Pilgerreise, die am Donnerstag für die meisten Muslime endet, erwartet.

Muslimische Pilger beten vor dem Hadsch am Maqam Ibrahim in der Nähe vom Heiligtum Kaaba in der großen Moschee. Der Hadsch ist die jährliche islamische Pilgerfahrt, bei der Muslime aus aller Welt in die heilige Stadt Mekka strömen. Quelle: dpa