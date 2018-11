Istanbul

In Istanbul ist ein Militärhubschrauber in ein Wohngebiet gestürzt. Der Helikopter ging im Viertel Sancaktepe zwischen zwei Wohngebäuden zu Boden, wie die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu am Montag berichtete. Vier Soldaten kamen demnach dabei ums Leben. Ein weiterer überlebte das Unglück offenbar. Er kam mit Verletzungen in ein Krankenhaus.

Eine Ursache für den Absturz war zunächst unklar. Anadolu zufolge befand sich der Hubschrauber auf einem Übungseinsatz, wobei er mit dem Dach eines Gebäudes kollidiert sei. Am Boden wurde offenbar niemand verletzt.

Von RND