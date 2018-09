Paris

Es wäre seine dritte Hochzeit, wenn es stimmt, was die ehemalige französische First Lady auf Instagram ausplaudert: Dort postete Carla Bruni zwei Bilder des Schriftstellers Michel Houellebecq, die ihn an der Seite einer elegant gekleideten Frau zeigen. Dazu schreibt sie am Sonntag: „Tausend Glückwünsche an Lysis und Michel Houellebecq für ihre schöne Hochzeit und Danke, dass ihr uns an eurem Glück habt teilnehmen lassen.“

Carla Bruni plaudert auf Instagram Houellebecqs Hochzeit aus

Falls Houellebecq die Hochzeit geheimhalten wollte, hätte er die First Lady wohl lieber nicht einladen sollen. Der Autor hatte Anfang der 1980er-Jahre das erste Mal geheiratet, von seiner zweiten Frau Marie-Pierre Gauthier ließ er sich 2010 scheiden.

Michel Houellebecq: Umstrittenster Autor Frankreichs

Houellebecq gilt als einer der bekanntesten, aber auch umstrittensten Autoren Frankreichs. Mit Büchern wie „Ausweitung der Kampfzone“, „Elementarteilchen“ und „Unterwerfung“ wurde er berühmt und sorgte für viele Diskussionen. Aufgrund mancher Passagen in seinen Werken, vor allem in „Unterwerfung“, wird ihm oft unterstellt, rassistisch und islamfeindlich zu sein. Er reagiert darauf meist mit weiteren Provokationen.

Von RND/hsc