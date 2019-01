Cape Coral

Seit kurzem gehen sie zumindest privat getrennte Wege: Während Claudia Norberg ihr Single Leben genießt und ihre Fans (vielleicht auch ihren Ex?) mit aufreizenden Bildern und dem Hashtag #Single in den sozialen Netzwerken daran teilhaben lässt, zeigt sich Michael Wendler mit seiner neuen Liebe in der Öffentlichkeit.

Anfang des Jahres wurde bekannt: Schlagerstar Michael Wendler liebt eine 18-Jährige. Frisch verliebt und turtelnd zeigte sich das Paar, das 28 Jahre Altersunterschied trennen, bei einem gemeinsamen Urlaub in Miami. Für die Schülerin aus Stendal soll er seine Frau verlassen haben.

„Wir werden uns scheiden lassen“

In der „Bunten“ spricht Claudia Norberg jetzt über ihre Gefühle: „Ich fühle mich innerlich immer noch zerrissen. Es ist für mich nicht leicht zu verstehen, dass sich mein Leben so verändert hat. Eine Beziehung, die so lange gehalten hat, kann man nicht in ein paar Monaten vergessen. Ich habe immer daran geglaubt, dass unsere Liebe stark genug ist, um das alles zu überwinden.“ Einen Weg zurück scheint es für die beiden nicht zu geben: „Wir werden uns scheiden lassen.“

Doch trotz des Liebes-Aus mit Wendler behält Claudia Norberg ihren Stolz. An ihren Noch-Ehemann und seine Neue gerichtet, die nur zwei Jahre älter als ihre gemeinsame Tochter ist, sagt sie zu „Bunte“: „Ich wünsche den beiden alles Glück der Welt. Ich habe Michael immer geliebt, war immer stolz auf ihn und darauf, die Frau an seiner Seite zu sein. Wenn man einen Mann hat, der in der Öffentlichkeit steht, ist vieles anders. Man muss damit rechnen, dass er von vielen Frauen angehimmelt wird.“

