Frau greift Kindergartenkinder mit Hackmesser an

Panorama 14 Verletzte in China - Frau greift Kindergartenkinder mit Hackmesser an Vor einem chinesischen Kindergarten ist es am Freitagmorgen zu einer Messerattacke gekommen: Eine 39-Jährige verletzte 14 Kinder mit einem Hackmesser, sie wurde von der Polizei festgenommen.

Friedlich spielen Kinder in einem chinesischen Kindergarten. Das ist nicht immer so: In China kommt es immer wieder zu Angriffen auf Kinder aus Schulen oder Kindertagesstätten. Quelle: Chen Bin/dpa (Symbolbild)