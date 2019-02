Petersberg

Bereits seit dem letzten Sommer sucht die katholische Kirchengemeinde in Petersberg ( Fulda) einen neuen Pfarrer. Die jungen Messdiener haben es allerdings inzwischen satt, dass die Vertretung ständig wechselt. Deshalb sind die Kinder auf eine besondere Idee gekommen, um bald wieder einen festen Pfarrer zu haben.

In einem YouTube-Video äußern die Kinder ihre Wünsche zum neuen Pfarrer – er soll cool und lässig sein, außerdem sorgfältig, ehrlich und verständnisvoll. Und wenn jemand einen Fehler mache, solle er „nicht gleich rummeckern“. Einer der Messdiener möchte außerdem, dass sein zukünftiger Pfarrer „nicht andauernd in einem kurzen T-Shirt“ in die Kirche kommt.

Gesangstalent gesucht?

Und was wünschen sich die jungen Leute noch? „Dass er die Predigt gut macht“ – „und nicht so lange“, fügt ein Kind an. Und ein bisschen mehr singen im Gottesdienst wäre auch schön. Wie das geht, machen gleich zwei junge Gesangstalente vor: „I love Jesus deep down in my heart, all about deep deep down down“, singen die Mädchen vor der Kamera.

Und damit der potenzielle Bewerber auch weiß, was er darüber hinaus verpassen würde, führen ihn Messdienerinnen in dem Video durch die Kirche und das Pfarrhaus. Auch sonst seien sie eine „sehr gute Gemeinde“. Der neue Pfarrer könne mit den Messdienern auch gerne mittags grillen.

Letzter Pfarrer legte sein Amt aus Liebe nieder

„Die Resonanz auf das Video ist eigentlich sehr positiv“, sagte eine Mitarbeiterin der Kirchengemeinde dem RedaktionsNetzwerk Deutschland.

Zuletzt war Jan Kremer in der Kirchengemeinde als Pfarrer tätig. Er legte sein Amt allerdings aus Liebe nieder. Er wollte endlich mit seiner Frau zusammenleben, ohne die Vorschriften des Zölibats. Bis zum Sommer möchte die katholische Kirchengemeinde St. Peters einen neuen Pfarrer gefunden haben.

