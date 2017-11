Melania schmückt das Weiße Haus und erntet Spott

Weihnachtsdekoration

Es glitzert und funkelt an allen Ecken: First Lady Melania Trump hat sich bei der diesjährigen Weihnachtsdekoration für das Weiße Haus ausgetobt. Doch ihre Kreation gefällt nicht jedem – und sorgt für viel Aufsehen im Netz.

Washington. Melania Trump ist sichtlich stolz auf ihr Werk: In einem weißen Kleid präsentiert die First Lady die diesjährige Weihnachtsdekoration im Weißen Haus – mit viel Kunstschnee, Glitzer und Lichterketten. „Das Weiße Haus ist bereit für die Feierlichkeiten“, schrieb die 47-Jährige am Montag auf Twitter.

The decorations are up! @WhiteHouse is ready to celebrate! Wishing you a Merry Christmas & joyous holiday season! pic.twitter.com/d6ZuyeFvrw — Melania Trump (@FLOTUS) November 27, 2017

Traditionsgemäß gibt es einen Weihnachtsbaum mit Glaskugeln, die das Emblem jedes der 50 US-Bundesstaaten tragen. Neben weiteren Tannenbäumen, aufwendig mit Lichtern und Kunstschnee dekoriert, sticht ein Lebkuchenhaus im Stile der Präsidenten-Residenz hervor. Die von Melania Trump persönlich beaufsichtigte Dekoration sollen in den nächsten knapp fünf Wochen rund 25 000 Menschen sehen können, die zu Besichtigungen und Einladungen im Weißen Haus zu Gast sein werden.

Doch die Dekoration der First Lady finden nicht alle Amerikaner gelungen.

How thoroughly and predictably tacky 🤢

Happy Impeachment! Now THAT would make Christmas merry 🙏💃💃🥂🎉 — Helen Honeybun (@LadyHellsBells) November 27, 2017

Auf Twitter machten sich etliche Nutzer über den Zauberwald auf einem der Flure im Weißen Haus lustig.

I wasn't sure whether Melania's White House Christmas decorations were more Pan's Labyrinth, It, or Stranger Things, so I combined them all. pic.twitter.com/FKkcVHcxlM — Parker Molloy (@ParkerMolloy) November 27, 2017

Der Zauberwald erinnert so manchen User an eine Filmszene aus einem Horrorfilm.

Melania Trump's White House Christmas decor looks awesome if you add the Babadook pic.twitter.com/mQ3sTt5NFm — Hubert Vigilla, which rhymes with "Vubert Higilla" (@HubertVigilla) November 28, 2017

Come and play with us, Barron



Forever



And ever



And ever pic.twitter.com/G2ld524ZKU — Yung $uicidal Tho✟s (@ZANTrav) November 27, 2017

Und das Bild würde sich wohl auch gut als Cover eines Gruselfilms eignen:

When you see the White House Christmas decorations and think it’d make a great BLAIR WITCH poster pic.twitter.com/SCc8zSB1x9 — Hollywood Palms (@HollywoodPalms) November 28, 2017

Auch Melanias Outfit bei der Präsentation gibt Rätsel auf:

I know what's at the end of that creepy hallway... pic.twitter.com/TuGuLgT8Id — Gregor "The Maccabee" Mendel (@GregortheMendel) November 27, 2017

Von RND/iro/dpa