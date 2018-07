Washington

US-Präsident Donald Trump flutet seinen Twitter-Account derzeit mit Erklärungen zum Handelsstreit – seine Frau Melania postet dagegen Bilder fürs Herz. Sie klatscht sich mit dem Kind einer drogenabhängigen Mutter ab, pustet Seifenblasen oder umarmt andere Kinder. Entstanden sind die Aufnahmen am Dienstag in einem Kinderkrankenhaus in Nashville (Tennessee).

Ärzte des Monroe-Carell-Jr.-Krankenhauses informierten die First Lady, wie Kinder von drogenabhängigen Müttern behandelt werden können. Im Anschluss besuchte Melania Trump Kinder auf der Intensivstation.

„Es ist eine Freude, Zeit mit diesen mutigen Kindern zu verbringen und die Stärke von Familien zu erleben, die mit diesen schwierigen Situationen fertig werden müssen“, schrieb die First Lady zu den Fotos.

Besuche wie diese gehören zur Agenda der „Be Best“-Kampagne von Melania Trump. Mit der im Mai gestarteten Aktion will sie Kinder über die Nutzung sozialer Medien, eine gesündere Lebensweise und Drogenmissbrauch informieren.

Noch im Juni hatte Melania bei einem anderen Auftritt für Diskussionen gesorgt. Beim Besuch in einem texanischen Heim für Migrantenkinder trug die 48-Jährige eine Jacke mit der Aufschrift „Es ist mir echt egal, und euch?“ („I really don’t care, do u?“).

Von RND/dpa