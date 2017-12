Mehrere Verletzte nach Explosion in St. Petersburg

Im Supermarkt

In einem Einkaufszentrum im russischen St. Petersburg hat es eine Explosion gegeben. Mehrere Menschen wurden dabei verletzt. Die Ursache für die Explosion ist noch nicht bekannt.

St. Petersburg. Bei der Explosion in dem Supermarkt sind mindestens neun Menschen verletzt worden. Sie wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Wie russische Medien berichteten, soll sich die Explosion gegen 16.30 Uhr (Ortszeit) in einem Lagerraum ereignet haben. Der Supermarkt liegt in einer größeren Shopping Mall im Nordwesten der Stadt.

Das russische Ermittlungskomitee bestätigte, dass etwa 200 Gramm Sprengstoff in einem Bereich für die Aufbewahrung von Taschen explodiert waren. Anwohner und Passanten hätten sich ruhig verhalten. „Es gab keine Panik, aber die Leute wollten danach nicht mehr in eine nahe gelegene Drogerie und ein Lebensmittelgeschäft gehen“, sagte eine Anwohnerin.

Das Komitee gehe zunächst nicht von einem Terroranschlag aus, meldete die Agentur Interfax. Dennoch wurden Beamte aus Moskau geschickt, um den Vorfall zu untersuchen. Ermittelt werde wegen versuchten Mordes. Hintergründe zur Ursache der Explosion und zu dem oder den Tätern sind noch nicht bekannt.

Von RND/dpa/AP