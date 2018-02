Eine Lawine hat in der Schweiz mehrere Menschen verschüttet (Symbolbild).

© dpa

Schweiz

Retter bergen zwei Menschen nach Lawinen-Abgang

In den Schweizer Alpen hat eine Lawine zwei Menschen verschüttet. Retter konnten die beiden aus den Schneemassen befreien und in ein Krankenhaus bringen. Das Unglück ereignete sich in Finhaut im Wallis.