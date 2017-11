Model and Modebloggerin Alexandra Lapp in einem kuscheligen “Turtleneck“ – ganz in Rosa.

© GETTY

Comeback des Rollkragenpullovers

Mehr Kragen wagen

Der Rollkragenpullover firmiert nun auch in Deutschland unter dem Namen “Turtleneck“. In dieser Saison erscheint der Klassiker lässig und in bunten Farbtönen. Warum kommt das wandlungsfähige Kleidungsstück eigentlich nie aus der Mode?